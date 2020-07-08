"Олимпийский" бум строительства: в Краснодарском крае откроют 80 новых соцобъектов

8 Июль 2020 2020-07-08T15:02:04+03:00

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Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев на совещании 8 июля отметил, что рост строительства соцобъектов в регионе по темпам и объемам можно сравнить с олимпийским бумом. Все новые стройки идут в рамках нацпроектов.

– Сегодня в крае идет беспрецедентное строительство образовательных учреждений, как по количеству объектов, так и по объему – 9770 мест. А это половина мест, построенных в период с 2015 года по 2019 год, – заявил губернатор. – Важно соблюсти все сроки, не допустить отставания от плана. Край вышел на «олимпийский» уровень строительства.

В высокой степени готовности находятся 12 строек.

– Раньше графика, не в декабре, а к сентябрю планируется завершить в Имеретинской долине на базе олимпийского наследия уникальный комплекс, в состав которого входит школа и детский сад, – в свою очередь отметил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко.

Также в сентябре двери распахнет новая школа в станице Раевской и в Анапе. В краснодарской школе на 1100 мест завершаются работы по благоустройству, она будет готова принять детей к началу нового учебного года. На личном контроле находится строительство школ краевого центра по ул. Пионерской, Изобильной и Цветаевой. Новые школы в Армавире, Кореновском, Тимашевском, Крымском и Каневском районах планируют открыть согласно установленным срокам.

– Люди ждут школы больше всего. Как мы и говорили, до конца года все работы должны быть завершены. Мы набрали серьезные темпы строительства соцобъектов, и их необходимо сохранить, – подытожил Вениамин Кондратьев.