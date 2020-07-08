2020-07-08T19:24:12+03:00
Общество

Актеры театра и кино прочитают рассказы Чехова в прямом эфире "Одноклассников"

Проект приурочен к 160-летию со дня рождения писателя
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Фото: ОдноклассникиФото: Одноклассники
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Социальная сеть Одноклассники совместно с фестивалем экранизаций «ЧИТКА» запускают серию эксклюзивных прямых эфиров проекта «Читай Дома».

Актеры театра и кино прочитают около 10 знаменитых рассказов Чехова. Среди них всеми любимые «От нечего делать», «Аптекарша» и многие другие. Проект приурочен к 160-летию со дня рождения писателя.

Первый прямой эфир пройдет уже 8 июля в 19:00 по московскому времени. Трансляцию можно будет посмотреть в приложении OK Live и в официальной группе проекта в ОК.

В марафоне примут участие Анна Банщикова, Алёна Бабенко, Егор Бероев, Любовь Толкалина, Юлия Пересильд и многие другие известные артисты. Они прочитают знаменитые монологи из произведений Чехова. Проникшись литературной атмосферой, пользователи смогут заглянуть в «Жалобную книгу», станут свидетелями событий «Вишневого сада» и увидят встречу двух гимназических товарищей в рассказе «Толстый и тонкий».

Трансляции пройдут 8, 15, 22 и 29 июля в 19:00 по московскому времени.

Ранее в проекте «Читай Дома» звезды кино и телевидения читали рассказы Михаила Зощенко из сборника «Не может быть!» и знаменитую повесть Джерома К.Джерома «Трое в лодке, не считая собаки». Эти видеоролики можно посмотреть в официальной группе в Одноклассниках.

В период самоизоляции Однокласссники запустили сразу несколько проектов, чтобы помочь пользователям всегда оставаться на связи и вести активный образ жизни. Например, специальная лента с новостями о коронавирусе рассказывала о ситуации в здравоохранении, а виртуальный спортзал с тренерами и диетологами мотивировал поддерживать физическую активность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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