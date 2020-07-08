С точностью до 92 процентов: В ОАЭ начали использовать собак для выявления коронавируса

8 Июль 2020 2020-07-08T20:25:54+03:00

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Нюх на коронавирус - служебных собак в ОАЭ начали использовать для вычисления зараженных Covid-19. В МВД сообщили, что собак натаскивали около двух недель. Животным давали образцы коронавируса, в итоге, они научились по запаху определять, зараженный перед ними человек или нет. Эти навыки пригодятся для выявления инфицированных, которые не соблюдают карантин. Кинологи с собаками будут дежурить в местах скопления людей - аэропортах, крупных рынках, у достопримечательностей.

- МВД успешно использует служебных собак для выявления коронавируса,- сказано в сообщении ведомства в Instagram. - Исследования показали высокий уровень выше 91 процента после тренировки в течение двух недель и около 88% в полевом эксперименте по выявлению потенциальных зараженных.

В ведомстве уточняют, что служебные собаки уже показали свою эффективность при выявлении людей с такими заболеваниями как туберкулез и малярия.

ИСТОЧНИК KP.RU