2020-07-08T20:25:54+03:00
В мире

С точностью до 92 процентов: В ОАЭ начали использовать собак для выявления коронавируса

Полицейских собак будут использовать для определения зараженных в местах скопления людей
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Животные научились распознавать вирус за две неделиЖивотные научились распознавать вирус за две неделиФото: Кадр видео
Изменить размер текста:

Нюх на коронавирус - служебных собак в ОАЭ начали использовать для вычисления зараженных Covid-19. В МВД сообщили, что собак натаскивали около двух недель. Животным давали образцы коронавируса, в итоге, они научились по запаху определять, зараженный перед ними человек или нет. Эти навыки пригодятся для выявления инфицированных, которые не соблюдают карантин. Кинологи с собаками будут дежурить в местах скопления людей - аэропортах, крупных рынках, у достопримечательностей.

- МВД успешно использует служебных собак для выявления коронавируса,- сказано в сообщении ведомства в Instagram. - Исследования показали высокий уровень выше 91 процента после тренировки в течение двух недель и около 88% в полевом эксперименте по выявлению потенциальных зараженных.

В ведомстве уточняют, что служебные собаки уже показали свою эффективность при выявлении людей с такими заболеваниями как туберкулез и малярия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мурашко: Вакцинация от коронавируса будет добровольной
В России разрабатывают 17 вакцин от коронавируса
С точностью до 92 процентов: В ОАЭ начали использовать собак для выявления коронавируса
"Если пообещал, то уходи": На сайте Зеленского появилась петиция об отставке
Почему со "Спартаком" не сыграют лидеры "Локомотива" Баринов и Гилерме, объяснили в команде
Уже больше 3 миллионов зараженных: Помпео назвал США "мировым лидером" в борьбе с коронавирусом
Матч Спартак - Локомотив 8 июля 2020: братья Миранчуки начнут игру у "Локо" с первых минут
Матч Спартак - Локомотив 8 июля 2020: в стартовом составе у хозяев в атаке оказались Понсе и Ларссон
В Минздраве оценили вероятность заражения коронавирусом во время купания
Актеры театра и кино прочитают рассказы Чехова в прямом эфире "Одноклассников"
В России инфляция в июне замедлилась до 0,2 процентов
ВОЗ: В Африке от коронавируса умерло больше людей, чем во время вспышки Эболы
ГИБДД: В перспективе максимальная допустимая скорость на дорогах увеличится до 150 км/ч
Помпео призвал наказать Россию и Китай за вето в Совбезе ООН
В Подмосковье с 25 июля откроются кафе и рестораны
Болсонару принимает «лекарство Трампа» от коронавируса, хотя гидроксихлорохин признали неэффективным
В Москве повторно задержали издателя "Медиазоны" Петра Верзилова
В Нидерландах полиция обнаружила самодельную тюрьму с камерой пыток
В Росздравнадзоре не нашли связи между пожарами в больницах и неполадками в аппаратах ИВЛ
Минздрав одобрил третий препарат от Covid-19 - "Коронавир"