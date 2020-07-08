Грызлов: Украина отказалась от договоренностей по обмену задержанными
Киев отказался от договоренностей по обмену пленными с ДНР и ЛНР. Об итогах заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе сообщил полпред РФ Борис Грызлов.
- Киев отказался от согласованных ранее договоренностей по составлению списков на обмен в соответствии с четырьмя категориями удерживаемых лиц,- приводит его слова "Интерфакс".
При этом именно украинская сторона ранее выступила с инициативой по такому формату составления списков на обмен. Теперь украинцы передумали и хотят добавить еще две категории - об чем заявили не заранее, а во время заседания. По мнению Грызлова, такая позиция Украины затормозит процесс обмена задержанными и арестованными.
Во время обмена пленными в 2019 году, Украина вопреки правилам изменила уже утвержденные списки, а в июне 2020 года Киев отказался обсуждать политическую часть Минского комплекса мер с представителями ЛДНР, что уже можно было расценивать как выход украинских властей из Минского процесса.
ИСТОЧНИК KP.RU