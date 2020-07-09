2020-07-09T05:59:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 12 миллионов

По данным Университета Хопкинса, больше всего случаев заражения зафиксировано в США
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Больше всего случаев заражения зафиксировано в СШАБольше всего случаев заражения зафиксировано в СШАФото: REUTERS
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В ночь на четверг, 9 июля, число заразившихся коронавирусом COVID-19 во всем мире превысило 12 миллионов. Об этом сообщает американский университет Джонса Хопкинса в Балтиморе (штат Мэриленд), который ведет собственные подсчеты на основе поступающей из разных стран информации, а также сведений федеральных и региональных властей в США.

По данным университета, число инфицированных в мире на данный момент составляет 12 007327 человек. От последствий коронавирусной инфекции с начала пандемии скончались 548799 больных, выздоровели 7,03 миллиона заразившихся.

На первом месте по числу случаев заболевания – Соединенные Штаты, где с начала пандемии коронавирусом заразились 3051427 человек, из них 132277 умерли, около 139 тысяч излечились. За США следует Бразилия, где зафиксировано 1713160 случаев заражения, на третьем месте Индия (742417 инфицированных).

Россия занимает четвертое место в мире. По данным сайта Стопкоронавирус.ру, с начала вспышки COVID-19 в нашей стране на сегодняшний день выявлено 700792 случая заражения, скончались 10667 человек. Полностью выздоровели и выписались из больниц 472511 россиян.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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