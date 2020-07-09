2020-07-09T07:42:22+03:00
Экономика

Миллионы туристов не доехали до курортов из-за пандемии

Сильнее всего коронавирус ударил по туротрасли Крыма
Елена АКИМОВА
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Российские курорты подсчитывают число туристов, которые не доедут на отдых из-за пандемииРоссийские курорты подсчитывают число туристов, которые не доедут на отдых из-за пандемииФото: Олег УКЛАДОВ
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Курортные регионы России подсчитывают, какое количество туристов не доедет до отдыха в этом году. По предварительным оценкам, речь идет о нескольких миллионах человек. В Краснодарском крае недосчитаются 3 млн отдыхающих – в том году в регионе отдохнуло 10 млн человек, в этом порядка семи. А в Калининградской области – 800 тысяч человек. Но сильнее всего пандемия ударила по Крыму, там речь идет о цифрах, превышающих все региональные показатели.

- За апрель–май Крым потерял порядка миллиона туристов, по самым скромным подсчетам. И нам, безусловно, очень жаль, что так произошло, — отметили в региональном министерстве курортов и туризма.

В 2019 году на полуострове отдохнули 7,5 млн человек, планировалось, что 2020-й превзойдет данный показатель. Многие брони отелей были отменены или перенесены на август.

- Отельеры и туроператоры отмечают очень высокий уровень бронирования не только на летние месяцы, но и на осень: октябрь и ноябрь — рассказали «Известиям» в ведомстве.

Вся надежды туристической сферы на последние летние месяцы и сентябрь – если не вернется вторая волна пандемии, то трафик отдыхающих восстановится.

- Многие российские курорты вернулись к своей стандартной работе. Сейчас активность туристов почти восстановилась. Жители после самоизоляции с радостью едут на отдых. Пока граница заблокирована, наши курорты будут работать достаточно эффективно, - уверен зампред комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов.

В Подмосковье тоже ждут туристов. В регионе планируют, что с 15 июля в откроют пляжи и аттракционы, а 25 июля - все рестораны, сообщает телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU

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