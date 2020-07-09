2020-07-09T08:18:09+03:00
Происшествия

Мошенники стали в шесть раз чаще воровать деньги с банковских карт

В основном клиенты сталкиваются с обманом, оплачивая покупки в интернет-магазинах
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Мошенники стали в шесть раз чаще воровать деньги с банковских карт россиянМошенники стали в шесть раз чаще воровать деньги с банковских карт россиянФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Мошенники стали в шесть раз чаще воровать деньги с банковских карт россиян. С помощью фейковых интернет-магазинах они получают внушительные суммы.

Зачастую человек даже не догадывается, что совершает покупка на поддельном сайте, который замаскировался под официальный, хорошо известный интернет-магазин.

О случаях обмана знают в каждом крупном банке, в июне кредитные организации, входящие в топ-100, фиксировали по 400-600 фактов оплаты на фейковых страницах. Средний чек одного перевода – 7000 рублей. Такие данные приводятся в исследовании Group-IB.

Специалисты объясняют, как происходит обман: человек оформляет заказ на такой странице, вводит данные своей банковской карты, которые автоматически похищаются злоумышленниками. Дальше сведения передаются в сервис p2p-платежей (переводы между физическими лицами), а покупателю приходит SMS-сообщение, которое он вводит на странице 3D Secure (подтверждения платежа). Человек уверен, что подтверждает покупку, но на самом деле он переводит деньги на карту мошенника, пишет газета "Известия".

Недавно жертвой мошенников стал безработный житель Лобни. Его кибермошенники обманули почти на миллион рублей. Мужчина клюнул на обещание подарка на день рождения и установил специальное приложение на телефон, сообщает телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ученые предупредили об опасности коронавируса для мозга
«Трезвая Россия» предлагает запретить продажу спиртного в вагонах-ресторанах
Китайский МИД оценил отношения Пекина и Вашингтона
Минздрав назвал самые «болеющие» регионы
Мошенники стали в шесть раз чаще воровать деньги с банковских карт
Выпускников предложили устраивать на стажировки за госсчет
400 школьников Кубани пройдут обучение цифровым навыкам
Эксперты сообщили о глобальном изменении климата в ближайшие пять лет
Миллионы туристов не доехали до курортов из-за пандемии
Бывший депутат Рады объяснила, почему Украина навсегда потеряла Крым
Последние новости на утро 9 июля 2020: Обнародовано видео задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Во Франции назвали «сумасшедшими» заявления Киева о «вторжении России»
СБ ООН не поддержал российский вариант резолюции по Сирии
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 12 миллионов
Цены на авиабилеты по России снизились почти на треть
Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала не станут исключать из ЛДПР
Грузовой космический корабль «Прогресс МС-13» затопили в Тихом океане
ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 11,6 миллиона