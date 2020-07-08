Раскрыта новая схема мошенничества при продаже смартфонов

8 Июль 2020 2020-07-08T10:22:21+03:00

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Мошенники открыли для себя новый способ обмана при продаже смартфонов – они покупают телефоны в лизинг и перепродают их, но спустя определенное время устройство блокируется из-за отсутствия платежей. О новой мошеннической схеме рассказал директор по маркетингу компании Forward Leasing Василий Пителинский.

Эксперт отметил, что в данной схеме злоумышленники пользуются программой Samsung Upgrade, которая позволяет за маленькую плату в месяц пользоваться новых телефоном, а по истечению года – либо обменять его новый бесплатно, либо купить, внеся остаток платежей. При этом процесс оформления подписки происходит в онлайн-режиме.

- Такая форма покупки устройств – это лизинг. Злоумышленники быстро научились использовать новую форму продажи смартфонов для своей выгодны. Программу они оформляют в электронном виде на подставных лиц, после перепродают телефоны доверчивым покупателям – часто по очень привлекательным ценам. В момент продажи телефон работает нормально, однако через некоторое время выдает уведомление с просьбой внести очередной платеж по лизингу. Если он не вносится, то устройство блокируется, - объяснил Василий Пителинский в интервью РИА Новости.

Специалист посоветовал покупать смартфоны только в официальный магазинах и с большой осторожность относиться к покупке электронных устройств «с рук». Цена у мошенников, как правило, гораздо ниже рыночной.

Директор по маркетингу также порекомендовал перед покупкой проверить смартфон по уникальному идентификатору устройства, чтобы понять, не участвует ли он в программе лизинга. Дополнительным сигналом может служить отсутствие у продавца чека, так как по лизингу он не выдается.

Ранее эксперты рассказали о паролях, которые легче всего взломать злоумышленникам и поделились способами обезопасить свои устройства от хакеров. Так, в паролях лучше не использовать номера телефонов, идущие друг за другом цифры, имена близких и даты рождения.

ИСТОЧНИК KP.RU