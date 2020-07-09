Медведев: Власть не пытается маскировать внутренние проблемы страны
Укрепляя армию, российские власти отвечают на вызовы со стороны Запада, а не пытаются таким образом замаскировать внутренние проблемы страны. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев журналистам «Комсомолки» в интервью, опубликованном на kp.ru.
Медведев напомнил, что после распада Союза Россия стремилась установить партнерство с НАТО и даже вступить в этот военный блок. России в этом отказали.
- Но если мы не внутри этой организации, то мы должны понимать, что войска этого военного блока, в принципе, готовятся к тому, чтобы принимать участие в военных действиях, в том числе направленных против нашей страны, - сказал Медведев журналистам «Комсомолки».
Он также напомнил о нацеленности боеголовок стратегического ядерного оружия в сторону России и регулярных полетных заданиях НАТО.
- А раз так, мы обязаны свое оружие тоже держать в должном состоянии. Оно у нас должно быть острым, точным и современным. Поэтому и появляются новые виды вооружений, чтобы давать эффективный ответ на такого рода действия, - заявил Медведев.
Он также рассказал, что в период пандемии российские власти по разным каналам обращались к северо-атлантическому альянсу с предложением воздерживаться «от каких-то ненужных действий» по линии соприкосновения между НАТО и Россией, а также странами, входящими в ОДКБ.
- Нет, все равно учения проводят, большие массивы войск передвигаются, - заявил Медведев.
По его словам, Россия просто вынуждена на это реагировать. При этом Медведев признал, что внутренних проблем в России, как и в любой другой стране, хватает.
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