2020-07-09T10:06:41+03:00
Политика

Медведев: Власть не пытается маскировать внутренние проблемы страны

По его словам, наращивание объема вооружений и укрепление армии происходит с другой целью [видео, эксклюзив kp.ru]
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
Поделиться:
Комментарии: comments4
Оружие должно быть острым, точным и современным.Оружие должно быть острым, точным и современным.
Изменить размер текста:

Укрепляя армию, российские власти отвечают на вызовы со стороны Запада, а не пытаются таким образом замаскировать внутренние проблемы страны. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев журналистам «Комсомолки» в интервью, опубликованном на kp.ru.

Медведев напомнил, что после распада Союза Россия стремилась установить партнерство с НАТО и даже вступить в этот военный блок. России в этом отказали.

- Но если мы не внутри этой организации, то мы должны понимать, что войска этого военного блока, в принципе, готовятся к тому, чтобы принимать участие в военных действиях, в том числе направленных против нашей страны, - сказал Медведев журналистам «Комсомолки».

Он также напомнил о нацеленности боеголовок стратегического ядерного оружия в сторону России и регулярных полетных заданиях НАТО.

- А раз так, мы обязаны свое оружие тоже держать в должном состоянии. Оно у нас должно быть острым, точным и современным. Поэтому и появляются новые виды вооружений, чтобы давать эффективный ответ на такого рода действия, - заявил Медведев.

Он также рассказал, что в период пандемии российские власти по разным каналам обращались к северо-атлантическому альянсу с предложением воздерживаться «от каких-то ненужных действий» по линии соприкосновения между НАТО и Россией, а также странами, входящими в ОДКБ.

- Нет, все равно учения проводят, большие массивы войск передвигаются, - заявил Медведев.

По его словам, Россия просто вынуждена на это реагировать. При этом Медведев признал, что внутренних проблем в России, как и в любой другой стране, хватает.

«Создатели Конституции 1993 года ошиблись»: главное из интервью Дмитрия Медведева «Комсомольской правде».Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев ответил на вопросы журналистов «КП»

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ИНТЕРВЬЮ

Дмитрий Медведев: Мне пишут: «в экономике при вас была стабильность», но пенсионную реформу припоминают до сих пор

Заместитель председателя Совета безопасности ответил на вопросы журналистов «Комсомольской правды» в эфире радио «КП» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Медведев пообещал, что сделает себе прививку от коронавируса
Сергея Фургала везут в Москву на обычном рейсе авиакомпании "Россия"
Медведев: Власть не пытается маскировать внутренние проблемы страны
Более 7 тысяч предпринимателей Томской области получили финансовую поддержку на время пандемии
Медведев рассказал о своих отношениях с Владимиром Путиным
В Индии задержали самого разыскиваемого преступника страны
Задержанного главу Хабаровского края Сергея Фургала везут в Москву
Ученые предупредили об опасности коронавируса для мозга
«Трезвая Россия» предлагает запретить продажу спиртного в вагонах-ресторанах
Китайский МИД оценил отношения Пекина и Вашингтона
Минздрав назвал самые «болеющие» регионы
Мошенники стали в шесть раз чаще воровать деньги с банковских карт
Выпускников предложили устраивать на стажировки за госсчет
400 школьников Кубани пройдут обучение цифровым навыкам
Эксперты сообщили о глобальном изменении климата в ближайшие пять лет
Миллионы туристов не доехали до курортов из-за пандемии
Бывший депутат Рады объяснила, почему Украина навсегда потеряла Крым
Последние новости на утро 9 июля 2020: Обнародовано видео задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Во Франции назвали «сумасшедшими» заявления Киева о «вторжении России»
СБ ООН не поддержал российский вариант резолюции по Сирии
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 12 миллионов
Цены на авиабилеты по России снизились почти на треть
Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала не станут исключать из ЛДПР
Грузовой космический корабль «Прогресс МС-13» затопили в Тихом океане
ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 11,6 миллиона