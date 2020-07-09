Медведев: Власть не пытается маскировать внутренние проблемы страны

9 Июль 2020 2020-07-09T10:06:41+03:00

По его словам, наращивание объема вооружений и укрепление армии происходит с другой целью [видео, эксклюзив kp.ru]

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Укрепляя армию, российские власти отвечают на вызовы со стороны Запада, а не пытаются таким образом замаскировать внутренние проблемы страны. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев журналистам «Комсомолки» в интервью, опубликованном на kp.ru.

Медведев напомнил, что после распада Союза Россия стремилась установить партнерство с НАТО и даже вступить в этот военный блок. России в этом отказали.

- Но если мы не внутри этой организации, то мы должны понимать, что войска этого военного блока, в принципе, готовятся к тому, чтобы принимать участие в военных действиях, в том числе направленных против нашей страны, - сказал Медведев журналистам «Комсомолки».

Он также напомнил о нацеленности боеголовок стратегического ядерного оружия в сторону России и регулярных полетных заданиях НАТО.

- А раз так, мы обязаны свое оружие тоже держать в должном состоянии. Оно у нас должно быть острым, точным и современным. Поэтому и появляются новые виды вооружений, чтобы давать эффективный ответ на такого рода действия, - заявил Медведев.

Он также рассказал, что в период пандемии российские власти по разным каналам обращались к северо-атлантическому альянсу с предложением воздерживаться «от каких-то ненужных действий» по линии соприкосновения между НАТО и Россией, а также странами, входящими в ОДКБ.

- Нет, все равно учения проводят, большие массивы войск передвигаются, - заявил Медведев.

По его словам, Россия просто вынуждена на это реагировать. При этом Медведев признал, что внутренних проблем в России, как и в любой другой стране, хватает.

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ИСТОЧНИК KP.RU