2020-07-09T10:06:27+03:00
Общество

Более 7 тысяч предпринимателей Томской области получили финансовую поддержку на время пандемии

Речь идет о кредитных каникулах, беспроцентных кредитах и безвозмездных субсидиях
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Заместитель губернатора Томской области по внутренней политике Сергей Ильиных провел в режиме видеоконференции заседание областной трехсторонней комиссии, где обсуждались меры поддержки для малого и среднего бизнеса и некоммерческих организаций на время действия в регионе режима самоизоляции. Директор Фонда развития бизнеса Ольга Лапшина сообщила, что в программе беспроцентного кредитования участвуют почти 500 компаний малого и среднего бизнеса, в общей сложности им уже выделено 0,5 млрд рублей.

Кредитными каникулами воспользовались 437 компаний и предпринимателей на 1,2 млрд рублей. Такая поддержка предоставляется на полгода по действующим кредитам при условии снижения дохода организации или индивидуального предпринимателя от 30% и более.

«Безвозмездные субсидии на 670 миллионов рублей выданы 7120 предпринимателям из расчета один МРОТ на каждого сотрудника при условии сохранения занятости. Займом под 2% воспользовались 1 208 предприятий на 550 миллионов рублей», — сообщила Ольга Лапшина, уточнив, что ряд мер поддержки распространяются на социально ориентированные некоммерческие организации (СОНКО).

Заместитель губернатора Сергей Ильиных обратил внимание на необходимость поддержки социально ориентированных НКО: «Руководителям СОНКО нужно объяснять, какими мерами поддержки они могут воспользоваться, чтобы сохранить работоспособность организаций и выйти в перспективе на тот же объем предоставляемых услуг, который был у организаций до пандемии», — подчеркнул вице-губернатор.

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