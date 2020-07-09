Тедеско объяснил, почему поругался с судьями во время матча Спартак - Локомотив
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско стал одним из главных героев очередного столичного дерби против "Локомотива". В конце первого тайма немецкий специалист настолько эмоционально спорил с арбитрами, что получил красную карточку.
Когда же ему показали, что надо покинуть арену и уйти в подтрибунное помещение, то Тедеско вспылил. Он повздорил с резервным и линейным арбитром. А когда же уходил с поля, то ударил по аппаратуре VAR.
После встречи на пресс-конференции Тедеско признался:
- Я уважаю работу судей, пусть они уважают нашу. У нас сегодня играли молодые ребята и в который раз против «Спартака» принимаются неоднозначные решения. Нас просто убивают. Пенальти оспаривать не буду, но Умяров против Марио сыграл чисто.
Особо Тедеско подчеркнул, что его команда недовольна исходом этой игры:
- У нас молодые ребята, если они не умеют играть в корпус, это сразу фол? Это не первый и не второй раз такое. Пока что ничего не меняется. Ребята подавленные сидят в раздевалке. Они считают, что сыграли не на ничью с командой, которая борется за Лигу Чемпионов.
Матч "Спартак" - "Локомотив", напомним, завершился со счетом 1:1. На гол Ларссона команда Николича быстро ответила точным ударом с пенальти Алексея Миранчука.
ИСТОЧНИК KP.RU