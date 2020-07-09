2020-07-09T11:10:49+03:00
Спорт

Тедеско объяснил, почему поругался с судьями во время матча Спартак - Локомотив

Главный тренер "красно-белых" был удален во время поединка 27 тура
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Доменико Тедеско.Доменико Тедеско.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско стал одним из главных героев очередного столичного дерби против "Локомотива". В конце первого тайма немецкий специалист настолько эмоционально спорил с арбитрами, что получил красную карточку.

Когда же ему показали, что надо покинуть арену и уйти в подтрибунное помещение, то Тедеско вспылил. Он повздорил с резервным и линейным арбитром. А когда же уходил с поля, то ударил по аппаратуре VAR.

После встречи на пресс-конференции Тедеско признался:

- Я уважаю работу судей, пусть они уважают нашу. У нас сегодня играли молодые ребята и в который раз против «Спартака» принимаются неоднозначные решения. Нас просто убивают. Пенальти оспаривать не буду, но Умяров против Марио сыграл чисто.

Особо Тедеско подчеркнул, что его команда недовольна исходом этой игры:

- У нас молодые ребята, если они не умеют играть в корпус, это сразу фол? Это не первый и не второй раз такое. Пока что ничего не меняется. Ребята подавленные сидят в раздевалке. Они считают, что сыграли не на ничью с командой, которая борется за Лигу Чемпионов.

Матч "Спартак" - "Локомотив", напомним, завершился со счетом 1:1. На гол Ларссона команда Николича быстро ответила точным ударом с пенальти Алексея Миранчука.

ИСТОЧНИК KP.RU

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