2020-07-09T00:33:09+03:00
Спорт

Доменико Тедеско после дерби с «Локомотивом»: «Ребята подавленные сидят в раздевалке. Нас просто убивают»

Тедеско не смог сдержать эмоций в адрес судейства против «Спартака»
Денис Акинин
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Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско.Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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После ничейного дерби с «Локомотивом» Доменико Тедеско провёл очень эмоциональную пресс-конференцию. Немецкий специалист признался, что до последнего не был уверен, что придёт на разговор с журналистами.

Тедеско, обычно сдержанный и аккуратно высказывающийся в адрес судей сегодня не сдерживался:

«Я уважаю работу судей, пусть они уважают нашу. У нас сегодня играли молодые ребята и в который раз против «Спартака» принимаются неоднозначные решения. Нас просто убивают. Пенальти оспаривать не буду, но Умяров против Марио сыграл чисто. У нас молодые ребята, если они не умеют играть в корпус, это сразу фол? Это не первый и не второй раз такое. Пока что ничего не меняется.

Ребята подавленные сидят в раздевалке. Они считают, что сыграли не на ничью с командой, которая борется за Лигу Чемпионов».

Тедеско также прокомментировал отставку Томаса Цорна:

«Для меня это было неожиданностью. Он грамотный руководитель, я считаю, что у него большое будущее. Он нам очень помог, везде был с командой. Он сделал всё, чтоб мы могли заниматься своими делами. Тем не менее, футбол - это бизнес, здесь всё меняется очень быстро.

Не могу сказать наверняка сказался ли уход Цорна на ребятах. Все игроки очень разные, кто-то спокойно воспринимает это, кто-то - нет».

После отставки Томаса Цорна, в СМИ появились слухи о скорой отставке Тедеско. Главный тренер «Спартака» постарался развеять эти слухи:

«Нет, я не хочу уезжать. Я доволен своей работой, клубом, ребятами, Москвой. Мы сделаем всё возможное, чтоб эта команда была лучше. Я думаю, все заметили прогресс с нашим приходом. Молодые ребята делают шаги вперёд. К сожалению, иногда ты делаешь шаг назад, для того, чтоб потом сделать два шага вперёд».

Шансы «Спартака» попасть в еврокубки по итогам чемпионата с каждым туром всё меньше. Единственный реальный шанс - выиграть кубок. Доменико Тедеско ответил на вопрос о высказывании президента «Зенита» Александра Медведева по видео из чемпионской раздевалки с Артёмом Дзюбой и Сердаром Азмуном:

«Я не считаю, что нам нужна какая-то дополнительная мотивация. На полуфинал ребята настроятся без дополнительных раздражителей. У нас хорошая молодая команда и был тяжёлый путь к этому полуфиналу».

Денис Акинин

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ИСТОЧНИК KP.RU

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