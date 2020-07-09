2020-07-09T11:42:22+03:00
Общество

Психолог рассказала, как после удаленки вернуться на работу без стресса

Специалист дала несколько советов для комфортной смены режима дня
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Психолог рассказала. как выйти в офис без стрессаПсихолог рассказала. как выйти в офис без стрессаФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Из-за угрозы распространения коронавируса некоторые компании не торопятся возвращать сотрудников с удаленки в офис, однако другие уже полностью вернулись к привычному ритму. Эту ситуацию прокомментировала кандидат психологических наук Вера Янышева. Он отметила, что резкая смена обстановки после затянувшейся изоляции может вызвать психосоматические «болячки».

«Многие люди до самоизоляции работали в очень жестком режиме, с большими перегрузками, дойдя до состояния эмоционального выгорания или синдрома хронической усталости. Дома же эти сотрудники вошли в расслабленный ритм, изменив и распорядок дня, и режим питания», - цитирует эксперта «Российская газета».

Чтобы возвращение в офис прошло без лишнего стресса, специалист рекомендует заранее морально подготовиться к новому распорядку. Также будет полезно настроиться на комфортную работу, расписав заранее распорядок дня и предстоящие дела на ближайшее время, хотя бы на неделю.

Добавим, эпидемиологическая ситуация в Москве продолжает улучшаться. В четверг, 9 июля, в городе впервые было зарегистрировано менее 600 заболевших коронавирусом, передает сайт «Свободная пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU

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