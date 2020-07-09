За день до исчезновения на мэра Сеула подали иск о домогательствах
За день до исчезновения мэра Сеула Пак Вон-суна его секретарь подала иск о домогательствах мэра, сообщает южнокорейский телеканал SBS, ссылаясь на источники в полиции.
Отмечается, что секретарь чиновника давала показания в присутствии адвоката с 8 июля до утра 9 июля. В её заявлении сказано, что Пак Вон-сун не только домогался её прикосновениями, но и присылал ей свои интимные фотографии через мессенджер Telegram.
Она также утверждает, что жертв домогательств Пак Вон-суна значительно больше, и она единственная, кто решился выступить с обвинениями.
В качестве доказательства секретарь предоставила полиции переписку с мэром.
Ранее 9 июля сайт KP.ru сообщал, что полиция с собаками и беспилотниками разыскивает мэра столицы Южной Кореи после обращения его дочери. Она сообщила, что отец ушёл из дома несколько часов назад, оставив записку, похожую на завещание, а его телефон отключён.
После этого в корейских и китайских СМИ появились сообщения о том, что Пак Вон-суна нашли мёртвым, однако в полиции эту информацию опровергли.
ИСТОЧНИК KP.RU