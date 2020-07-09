2020-07-09T13:09:13+03:00
В мире

Мэр Сеула пропал, оставив дома записку

Полиция начал поиски после заявления его дочери
Ася КУЗНЕЦОВА
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Полиция ищет мэра столицы Южной Кореи после заявления дочери о его пропажеПолиция ищет мэра столицы Южной Кореи после заявления дочери о его пропажеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Полиция объявила пропавшим и ведёт поиски мэра Сеула Пак Вонсуна. О его пропаже заявила дочь, сообщает агентство Younhap.

Она также рассказала, что он ушёл из дома накануне, оставив записку, похожую на завещание.

Полиция ищет мэра с помощью беспилотников и полицейских собак. Телефон Пак Вонсуна отключен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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