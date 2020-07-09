2020-07-09T17:08:13+03:00
В мире

Российский МИД не исключает ответных санкций в сторону Великобритании

Ранее Лондон опубликовал свой "список Магнитского"
Ася КУЗНЕЦОВА
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В МИД не исключили ответных мер на санкции Великобритании против РоссииВ МИД не исключили ответных мер на санкции Великобритании против РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Официальный представитель МИД России заявила, что Москва оставляет за собой право принять ответные меры после принятия Лондоном санкций по делу Магнитского.

- Безусловно, это политически ангажированное решение, оно окажет весьма негативное влияние на двусторонние отношения наших стран, которым и без того за последние несколько лет именно британской стороной был нанесён серьёзный ущерб, - заявила Захарова.

Она также призвала власти Великобритании отказаться от безосновательных обвинений и пойти по пути цивилизованного диалога.

Сайт KP.ru сообщал, что 6 июля МИД Великобритании опубликовал список из 47 зарубежных чиновников, которых обвиняют в нарушении прав человека. В него вошли 20 представителей Саудовской Аравии, причастные к убийству журналиста Джамаля Хашогги, а также россияне, в том числе глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Также в список включили врача Александру Гаусс, работавшую врачом в "Матросской тишине", где скончался Магнитский в 2009 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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