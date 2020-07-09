2020-07-09T19:40:52+03:00
Общество

Москва возглавила инвестиционный рейтинг регионов АСИ

Российская столица заняла первое место в списке самых благоприятных для бизнеса субъектов РФ
Ксения БОГДАНОВА
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Москва заняла первое место в рейтинге АСИ.Москва заняла первое место в рейтинге АСИ.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Москва заняла первое место в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России, ежегодно составляемом Агентством стратегических инициатив. Рейтинг оценивает меры, которые региональные власти принимают для того, чтобы создать комфортные условия для бизнеса. О том, как распределились места в рейтинге, 9 июля рассказала глава АСИ Светлана Чупшева. Она представила доклад президенту Владимиру Путину во время заседания наблюдательного совета Агентства.

- На первом месте в рейтинге, по мнению предпринимателей, оказалась Москва. Лидер рейтинга побил свой рекорд прошлого года. В прошлом году Москва также была на первом месте, – рассказала Светлана Чупшева.

По словам главы АСИ, предприниматели в российской столице получают все необходимые меры поддержки.

- Москва показала кратно лучший результат, чем в прошлом году, - отметила Чупшева.

На второе место в рейтинге инвестиционной привлекательности вышел Татарстан, третью строчку заняла Тульская область.

Каждый год АСИ совместно с деловыми объединениями готовит Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в российских регионах. В нем учитываются усилия, которые правительства регионов прилагают для создания благоприятного инвестиционного климата, а также рассматриваются лучшие практики субъектов РФ. Итоги рейтинга выявляют лучших и худших, побуждая регионы включиться в конкурентную борьбу за создание самых комфортных условий для развития предпринимательства.

При составлении рейтинга эксперты Агентства также оценивают, насколько легко и быстро предприниматели на местах проходят бюрократические процедуры - например, получают разрешение на строительство или регистрацию права собственности, а также учитывают работу институтов для бизнеса и поддержку малого бизнеса.

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