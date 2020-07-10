10 Июль 2020 2020-07-10T10:20:49+03:00

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Владимир Драчев объявил об уходе с поста Президента союза биатлонистов России. По его словам, после принятия конституционных поправок, он, являясь депутатом Государственной Думы, намерен уделить внимание работе над законопроектами

«На сегодняшний день, после принятия поправок к Конституции Российской Федерации, стало очевидным, что необходимо полностью сконцентрироваться на работе над законопроектами, которые необходимы в связи принятыми поправками», - сказал Драчев.

Глава союза биатлонистов отметил, что россияне поддержали предложенные поправки к основному закону страны, и, представляя их интересы в Государственной Думе, он должен «полностью сосредоточиться на работе».

Владимир Драчёв был советским российским, а позже белорусским биатлонистом. За свою спортивную карьеру он стал восьмикратным призёром чемпионатов мира, обладателем Кубка мира в общем зачете в сезоне 1995/96, а также победителем пятнадцати этапов Кубка мира и призёр ещё семнадцати. В 2016 года избран депутатом Государственной Думы VII созыва от партии «Единая Россия», член комитета по экологии и охране окружающей среды. Возглавлял Союз биатлонистов России с 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU