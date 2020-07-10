2020-07-10T11:06:56+03:00
Общество

Россияне стали пить меньше водки и больше вина

Эксперты отметили снижение потребления крепкого алкоголя в стране
Ксения АНУФРИЕВА
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Россияне стали пить меньше водки и больше винаРоссияне стали пить меньше водки и больше винаФото: Мария ЛЕНЦ
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В России не первый год снижается потребление жителям страны крепкого алкоголя – россияне все чаще отдают предпочтение вину. Об этом сообщает Роскачество, специалисты которого провели соответствующее исследование рынка и представили аналитический отчет.

В национальном докладе по рынку вина России наблюдается тренд по снижению потребления крепкого спиртного, в частности, водки. При этом данная закономерность наблюдается уже не первый год и поддерживается инициативами Минпромторга, Минсельхоза и Роскачества.

- В первом квартале 2020 года эксперты отметили рост продаж вина на 5,7 процента по сравнению с этим же периодом прошлого года, - говорится в отчете.

Роскачество подчеркнула, что тренд роста потребления вина продолжился и даже увеличил свои масштабы во время введенного в стране режима самоизоляции.

Напомним, что недавно Федеральная антимонопольная служба предложила смягчить требования по продаже алкогольных напитков: так, в стране могут разрешить продавать пиво на АЗС, в парках и санаториях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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