2020-07-08T11:54:44+03:00
Общество

ФАС предложила продавать пиво на заправках и в парках

Так ведомство хочет поддержать пострадавшую из-за коронавируса отрасль
Ксения АНУФРИЕВА
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ФАС предложила продавать пиво на заправках и в паркахФАС предложила продавать пиво на заправках и в паркахФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В докладе Федеральной антимонопольной службы о конкуренции в стране в прошлом году содержится предложение значительно смягчить условия продажи алкогольных напитков, в частности пива. Таким образом, ведомство рассчитывает поддержать отрасль торговли России, которая сильно пострадала из-за пандемии коронавируса и введенных ограничений.

По мнению авторов доклада, в стране будет целесообразно разрешить продажу пива на автозаправках, а магазинам и общепиту разрешить продавать спиртное через интернет. Лицензии на продажу алкогольной продукции предложили сделать бессрочными. Кроме того, представители ФАС считают необходимым позволить продажу алкогольных напитков в парках, заповедниках, санаториях, отелях и гостиницах, которые оказывают медицинские услуги.

Глава контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин пояснил РБК, что такие меры предложили включить в доклад представители Минпромторга. Дискуссия о смягчение правил продажи спиртного длится не первый год и следует соблюдать баланс между необходимостью ограничивать потребление алкоголя и формировать конкурентные условия для бизнеса, который этот алкоголь продает.

Как ранее писал сайт kp.ru, это не единственные изменения в законах о продаже спиртных напитков, которые могут появиться в России в ближайшее время. Накануне стало известно, что в стране планируют разрешить торговлю спиртным рядом с медицинскими учреждениями. Проект такого закона внесут в кабмин в третьем квартале этого года.

Михаил Смирнов про продажу пива на заправках, в отелях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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