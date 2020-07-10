США продаст Японии 105 истребителей F-35 на 23 миллиарда долларов

10 Июль 2020 2020-07-10T11:11:22+03:00

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Вашингтон одобрил продажу Токио 105 истребителей пятого поколения F-35 на сумму более 23 миллиарда долларов. Об этом сообщило Агентство по оборонному сотрудничеству, входящее в структуру Минобороны США.

Ранее японское правительство запросило продажу 63 модифицированных истребителей F-35A, 42 самолета вертикального взлета F-35B, а также 110 двигателей F135, включая пять запасных. Сроки контракта, которые включают саму продажу, техническую поддержку и обучение японцев, составляют 25 лет.

В Госдеп заявили, что заключённый с Токио контракт соответствует интересам Вашингтона, поскольку помогает крупному союзнику.

ИСТОЧНИК KP.RU