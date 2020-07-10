Психолог посоветовала, какой наряд выбрать на первое свидание

10 Июль 2020 2020-07-10T11:19:20+03:00

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Семейный психолог и руководитель клуба знакомства Ольга Романив дала советы девушкам, как выбрать подходящую одежду для первого свидания.

Наряд играет важную роль и может как отпугнуть кавалера, так и сподвигнуть его на продолжение знакомства.

Семейный психолог советует не стеснятся и надевать самое красивое платье, либо ту одежду, которую вы приберегли на особый случай. Девушка на данном мероприятии должна выглядеть на все сто, чтобы зацепить мужчину, пишет Пятый канал.

Если есть желание произвести серьезное впечатление и сделать акцент на свой интеллект, то образ нужно создавать соответствующий. Например, выбрать тренч (или пиджак) песочного или любого другого нюдового оттенка, темные брюки и туфли на плоской подошве, но не на тракторной подошве. Из аксессуаров подойдут массивные серьги.

Фото: Instagram @tamunatsiklauri

Если встреча назначена в летнем кафе, то можно позволить себе легкое летящее платье и открытые босоножки. Аксессуары под образ подбирать в минималистичном стиле. Этот наряд для девушек, которые предпочитают романтичные образы.

Фото: Instagram @chiaraferragni

А вот с нарядами ярких цветов нужно быть осмотрительнее. Иначе есть шанс произвести эффект «вырви глаз». У мужчины может создаться впечатление, что у вас не вкуса. Поэтому отдавайте предпочтение приглушенным тонам. При этом можно комбинировать не только цвета, но и фасоны: строгие брюки с хлопковой футболкой oversize. Разбавят комбинацию массивные украшения.

Зато шифоновые платья в цветочек любой длины - это идеальное решение для первого свидания. Оно подойдет и для прогулки по парку и для похода в ресторан. Такие наряды подчеркивают женственность, скромность и мягкость характера. К платью подойдут туфли на невысоком каблуке и небольшая сумочка

Фото: Instagram @katya_gousset

ИСТОЧНИК KP.RU