Адвокатов по делу Михаила Ефремова подозревают в нарушение этики

10 Июль 2020 2020-07-10T14:26:44+03:00

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Адвокатов Эльман Пашаев и Александр Добровинский, представляющие разные стороны по уголовному делу об аварии с актером Михаилом Ефремовым, привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушение адвокатской этики. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России, где отметили,

В ФПА заявляют, что защита используют дело актера для саморекламы, поэтому возбуждено дисциплинарные дела «в соответствии с нормами закона „Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации“ и Кодекса профессиональной этики адвоката».

Ранее в ФПА отмечали, что защита дает многочисленные интервью и комментарии СМИ, а также участвуют в различных телепрограммах, где разглашают адвокатскую тайну и высказывают суждения, несовместимые с адвокатской профессии.

Напомним, что сотрудники следственных органов уже завершили предварительное расследование по делу Ефремова. Актеру предъявили обвинение в окончательной редакции по статье о нарушение в состоянии алкогольного опьянения правил ПДД, которые по неосторожности повлекли смерть другого человека. По закону за данное правонарушение артисту грозит до 12 лет тюремного срока. Актер также проходит свидетелем по делу о наркотиках.

ИСТОЧНИК KP.RU