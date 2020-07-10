Продавец британского магазина вживую увидел Принца Чарльза и упал в обморок

10 Июль 2020 2020-07-10T16:58:16+03:00

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В Бристоле произошел интересный случай с участием члена королевской семьи. Принц Чарльз и герцогиня Корнуольская посетили распределительный центр британской сети супермаркетов Asda в Бристоле. Они решили поблагодарить магазина за то, что они продолжали работать в течение всего срока пандемии. Принц Чарльз давно вернулся к своим королевским обязанностям, которые подразумевают общение с людьми. Прохаживаясь по территории, он решил заговорить с продавцом. Мужчина на вид лет 50-ти узнал высокопоставленную персону и даже вступил в диалог с принцем, но встреча привела его в шокирующее состояние. Пошатнувшись, продавец потерял сознание на глазах у принца.

Чарльз протянул руку, поняв, что мужчина падает, но не успел поддержать его. Сотруднику магазина была оказана незамедлительная помощь и поддержка другими посетителями. Он быстро пришел в себя. В сети появились остроумные шутки:

Принц Чарльз посетил супермаркет в Бристоле.

«Чарльз, наверное, сказал ему, сколько стоят его костюм и обувь ручной работы», «Скорее всего, виновата чесночная пицца, которую только что съел Чарльз», «Чарльз, должно быть, сказал: «Я тесть Меган!», - пошутили пользователи сети, сообщает Sky News.

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ИСТОЧНИК KP.RU