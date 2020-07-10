Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению рейса МН17
В министерстве юстиции России заявили, что готовы отстаивать позицию Москвы в Европейском суде по правам человека после того, как Нидерланды обратятся с жалобой по делу о причастности России к крушению малазийского Боинга в 2014 году.
- В случае поступления уведомления о жалобе Минюстом России будет организована необходимая работа во взаимодействии с компетентными органами. Российская Федерация будет последовательно отстаивать свои интересы в международных судах, - сообщили в пресс-службе Минюста.
ИСТОЧНИК KP.RU
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