В МИД России заявили, что Москву не уведомили об иске Нидерландов в ЕСПЧ по делу МН17

10 Июль 2020 2020-07-10T18:35:14+03:00

Россия не получала официальных уведомлений об иске Нидерландов в ЕСПЧ по MH17 Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Официального уведомления об иске Нидерландов в Европейский суд по правам человека российской стороне не поступало, сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова. Нидерланды обратились в ЕСПЧ по делу о крушении над территорией Украины в 2014 году пассажирского Boeing-777, следовавшего по рейсу МН-17.

- Официальных уведомлений не поступало, - заявила Захарова.

ИСТОЧНИК KP.RU