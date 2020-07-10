2020-07-10T18:35:14+03:00
В мире

В МИД России заявили, что Москву не уведомили об иске Нидерландов в ЕСПЧ по делу МН17

Амстердам обратился в суд из-за приписываемому Москве отношению к крушению малазийского Боинга
Ася КУЗНЕЦОВА
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Россия не получала официальных уведомлений об иске Нидерландов в ЕСПЧ по MH17Россия не получала официальных уведомлений об иске Нидерландов в ЕСПЧ по MH17Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Официального уведомления об иске Нидерландов в Европейский суд по правам человека российской стороне не поступало, сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова. Нидерланды обратились в ЕСПЧ по делу о крушении над территорией Украины в 2014 году пассажирского Boeing-777, следовавшего по рейсу МН-17.

- Официальных уведомлений не поступало, - заявила Захарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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