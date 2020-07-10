2020-07-10T18:48:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Голикова: Разработка российской вакцины от коронавируса идёт по графику

Вице-премьер призвала россиян делать прививки от сезонных инфекций
Ася КУЗНЕЦОВА
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Татьяна Голикова о разработке вакцины от коронавируса: мы пока идём в графикеТатьяна Голикова о разработке вакцины от коронавируса: мы пока идём в графикеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова сообщила, что разработка вакцины от коронавируса в России пока идёт по запланированному графику.

Голикова также призвала россиян соблюдать график вакцинации от сезонных инфекций, особенно от гриппа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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