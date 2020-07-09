2020-07-09T02:04:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава Минздрава: Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной

Михаил Мурашко пояснил, что прививку будут делать только тем, кто дал согласие
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Министр здравоохранения России Михаил МурашкоМинистр здравоохранения России Михаил МурашкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса в нашей стране будет добровольной: каждый россиянин сам сможет для себя решить, нужна ли ему такая прививка.

«В целом у нас вакцинация в любом случае идет только с согласия самого гражданина. Мы видим, что сегодня интерес к вакцине достаточно высокий. Потому что люди уже сегодня осознали всю значимость вакцинации, причем я хочу сказать, что за этот период увеличилось число сторонников вакцинации», - сказал глава Минздрава в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия-1».

Второй группе добровольцев ввели вакцину от COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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