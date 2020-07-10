Россия ждёт от Украины официального заявления о позиции по Минским соглашениям

10 Июль 2020 2020-07-10T20:05:32+03:00

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В России ждут официального разъяснения позиции Украина касаемо Минских соглашений по Донбассу, заявил заместитель руководителя администрации российского президента Дмитрий Козак.

Ранее вице-премьер Украины Алексей Козак назвал Минские соглашения неактуальными. Козак отметил, что если это заявление украинские власти не опровергнут, Киев выйдет из минского и нормандского форматов по урегулированию конфликта на Украине.

- Что это означает, сегодня говорить трудно. Является ли это заявление официальной позицией Украины или это личное экспертное мнение Алексея Резникова? Этот вопрос требует прояснения, - приводит РИА Новости слова Козака.

ИСТОЧНИК KP.RU