Россия ждёт от Украины официального заявления о позиции по Минским соглашениям
В России ждут официального разъяснения позиции Украина касаемо Минских соглашений по Донбассу, заявил заместитель руководителя администрации российского президента Дмитрий Козак.
Ранее вице-премьер Украины Алексей Козак назвал Минские соглашения неактуальными. Козак отметил, что если это заявление украинские власти не опровергнут, Киев выйдет из минского и нормандского форматов по урегулированию конфликта на Украине.
- Что это означает, сегодня говорить трудно. Является ли это заявление официальной позицией Украины или это личное экспертное мнение Алексея Резникова? Этот вопрос требует прояснения, - приводит РИА Новости слова Козака.
ИСТОЧНИК KP.RU