2020-07-10T23:16:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Попова назвала беспечными россиян на курортах

Глава Роспотребнадзора считает это плохим знаком для прогнозов по течению пандемии в России
Ася КУЗНЕЦОВА
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Анна Попова раскритиковала "беспечных отдыхающих" на российских курортахАнна Попова раскритиковала "беспечных отдыхающих" на российских курортахФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила беспечность россиян, приехавших на курорты и игнорирующих рекомендованные меры профилактики распространения коронавируса.

Она также заявила, что это может оказаться плохим признаком для прогнозов по течению эпидемии в стране.

- То, что мы видим сегодня, к сожалению, на курортах нашей страны, говорит о радости тех, кто отдыхает, получить такую возможность. И, наверное, такая радость приводит к полной беспечности, которую мы и наблюдаем очень нередко. И вот это плохой прогностический признак, - заявила Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1".

Главный санитарный врач страны призвала всех, кто отправился на отдых, соблюдать все без исключения меры, принятые в рамках борьбы с коронавирусом. Она также отметила, что на курортах собираются люди из разных регионов, а соблюдение мер обезопасит всех от заражения и болезни по возвращении с курорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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