В Минкомсвязи рассказали о ближайших вывозных рейсах

11 Июль 2020 2020-07-11T01:56:32+03:00

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В ночь на субботу, 11 июля, Минкомсвязь в социальной сети опубликовала обновленный график вывозных рейсов до 19 июля.

Так, уже в субботу на Родину смогут вернуться наши соотечественники, которые все еще остаются в Британии, Франции, Азербайджане и Молдавии. На этот день запланированы вылеты в Москву из Лондона и Парижа, а также рейсы «Баку – Жуковский» и «Кишинев – Краснодар».

На воскресенье, 12 июля, запланированы рейсы «Бишкек – Москва», «Баку – Москва», «Хошимин – Иркутск», а также два авиарейса из Нью-Йорка – в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону.

В понедельник, 13 июля, россиян вывезут самолетами в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону из Денпасара. Кроме того, планируется рейс в Северную столицу из Ташкента.

Во вторник, 14 июля, состоится рейс из Гоа в Москву, а на следующий день, 15 июля, намечены рейсы «Гуанчжоу – Москва», «Ош – Москва» и «Ереван - Санкт-Петербург».

На четверг, 16 июля, запланированы вылеты российских самолетов в Москву из Пхукета, Бангкока и Ташкента, а также рейс «Бишкек – Новосибирск».

17 июля по графику ожидаются рейсы «Аликанте – Москва», «Душанбе – Жуковский» и «Ереван – Сочи».

18 июля запланированы вывозные рейсы в Москву из Праги, Белграда, Парижа и Франкфурта-на-Майне, а также «Ош – Новосибирс» и «Сеул – Владивосток».

19 июля россияне смогут вылететь в Москву из Дубая, в Екатеринбург – из Еревана, а также во Владивосток из Ташкента.

ИСТОЧНИК KP.RU