Эксперты оценили слухи о деноминации рубля

11 Июль 2020 2020-07-11T07:44:13+03:00

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Инициатива деноминировать рубль из-за накопления большого количества наличных средств не имеет никаких оснований и лишена смысла. Такую оценку идее дали эксперты, предупредив, что подобная процедура может повлечь за собой инфляцию.

Экономист и ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов уточнил, что деноминация в основном проводится, когда в обращении становится много денег с высоким номиналом более чем 50 тысяч.

«В нынешних условиях люди отнесутся к этому мероприятию в лучшем случае скептически, в худшем случае — с подозрением. Им будет не вполне понятна причина», - приводит «360» слова специалиста.

О том, что в России сейчас не такие большие номиналы наличности, чтобы изменять ситуацию, заявил экономист и доцент РЭУ имени Плеханова Владимир Колмаков, который назвал подобные действия глупостью, также обратив внимание на то, что население не увидеть в этом смысла

«Два нуля убирать просто ради какого-то там, быть может, престижа, сделать рубль дороже доллара номинально - глупость», - заявил экономист

Напомним, недавно Центробанк отчитался, что на руках у населения 12,42 триллиона рублей. Как писал сайт kp.ru, экономисты заявили, что новости о деноминации могут привести к панике и массовой скупке долларов и евро. Курсу рубля это точно не поможет.

ИСТОЧНИК KP.RU