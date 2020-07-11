2020-07-11T10:20:13+03:00
Политика

Ракетные крейсеры Северного флота нанесли удар по «врагу» в Баренцевом море

При поддержке самолётов Ту-22М3 военные корабли отработали запуск крылатых ракет «Гранит» и «Вулкан»
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Тяжелые атомные ракетные крейсеры «Пётр Великий» и «Маршал Устинов» нанесли удар по противникуТяжелые атомные ракетные крейсеры «Пётр Великий» и «Маршал Устинов» нанесли удар по противникуФото: Кадр видео
Изменить размер текста:

Тяжелые атомные ракетные крейсеры «Пётр Великий» и «Маршал Устинов» нанесли удар противокорабельной ракетой по группировке условного противника в Баренцевом море

При поддержке самолётов Ту-22М3 военные корабли отработали запуск крылатых ракет «Гранит» и «Вулкан» по имитированной траектории на максимально дальнем расстоянии. Кроме того, была проработана оборона морского побережья и защита морских коммуникаций.

Всего в учениях задействованы более 30 надводных кораблей, подводных лодок, около 20 летательных аппаратов и 40 единиц техники береговых ракетно-артиллерийских войск и войск ПВО Северного флота. Рководил военными манёврами командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев.

На опубликованных кадрах показан запуск ракет «Гранит» и «Вулкан» с разных ракурсов.

Ракетные крейсеры Пётр Великий и Маршал Устинов нанесли удар по условному противнику.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Это тысячи, возможно, десятки тысяч людей»: Владимир Ворсобин показал, как проходит митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
СК возбудил дело по факту взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
Анита Цой вылечилась от коронавируса
Россияне стали массово скупать авиабилеты по трем маршрутам
Ракетные крейсеры Северного флота нанесли удар по «врагу» в Баренцевом море
Илон Маск пообщался с семьей Сергея Королева
«Город весь гудит»: Опубликовано видео несанкционированного шествия в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске
Центр Хабаровска полностью парализован из-за митинга в поддержку арестованного Сергея Фургала
Эксперты оценили слухи о деноминации рубля
США установили очередной антирекорд по числу заболевших коронавирусом
Последние новости на утро 11 июля 2020: В России предложили провести деноминацию рубля
ЧП в Нижнем Новгороде: в жилом доме взорвался газ, пострадали три человека
«Стоун теперь свободный человек!»: Трамп смягчил наказание своему бывшему советнику
МИД России: Выход США из ВОЗ отражает пренебрежение Штатов к приоритетам других стран
Присяжные в США признали россиянина Никулина виновным по всем пунктам
Вторая волна коронавируса в мире: за сутки выявлено рекордное число заразившихся
Депутат Рады напомнил Зеленскому его обещание отдать госдачи детям