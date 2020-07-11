Esquire поместил на обложку спецвыпуска обнаженного Виктора Цоя

11 Июль 2020 2020-07-11T13:10:34+03:00

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Журанл Esquire подготовил коллекционный номер июль-август с двумя вариантами обложек, на одном из которых разместили фотографию обнаженного лидера группы «Кино» Виктора Цоя.

Российская версия журнала посвятила новый выпуск, который появится в продаже 14 июле, музыканту Виктору Цою и группе «Кино». Номер будет приурочен к 30-летию со дня гибели музыканта.

На обложке журнала появится фотография Андрея Вилли Усова, которую он готовил для альбома «Радио Африка». По его словам, он попросил раздеться и поставил на каменной стене Виктора Цоя с женой Марьяной, Севу Гаккеля и жену Гребенщикова Людмилу, но позже «пересмотрел ту съемку и убрал из кадра трех по причине ненужности», оставив одного Цоя.

Журнал посвятил новый номер Виктору Цою и группе «Кино»Фото: Instagram.com

«Он стоял такой беззащитный, беспомощный, оглядывался в объектив. Мне понравилась эта картинка. Правда, для оформления пластинки Гребенщикова ничего из той съемки не взяли. И я долго не решался где-то публиковать эти кадры», - рассказал фотограф.

На своей странице в Instagram Esquire сообщает, что по просьбе редакции музыкальный журналист Артемий Троицкий собрал «монументальное полотно» из полутора десятка интервью с теми, кто дружил с музыкантом, влиял на него, организовывал его концерты, а также «слушал его стихи» и «выпивал с ним портвейн».

«После нашего майского номера, посвящённого «Брату-2», трудно было сделать что-то столь же монументальное, но, вы знаете, мы постарались», - отметил главный редактор издания Сергей Минаев.

ИСТОЧНИК KP.RU