2020-07-11T13:41:58+03:00
Общество

Курьез: Сардана Авксентьева почти два года руководит Якутском, а его Градостроительный совет по-прежнему возглавляет Айсен Николаев

Кроме того, несколько членов совета давно не работают в мэрии
Осипов Олег
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Сардана АвксентьеваСардана АвксентьеваФото: Из материалов пресс-службы
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10 июля глава города Якутска Сардана Авксентьева провела рабочее совещание с представителями строительной отрасли, где обсуждались проблемы земельно-градостроительной сферы. Во время заседания выяснился курьезный факт. Оказывается, руководителем Градостроительного совета Якутска до сих пор числится губернатор региона Айсен Николаев, который покинул кресло мэра города два года назад. Кроме того, в составе совета все еще значатся первый заместитель мэра Сергей Игнатенко и главный архитектор города Ирина Алексеева (занимали эти должности до 2018 года).О чем это говорит? Сардана Авксентьева руководит городом почти два года. Похоже, ей уже пришло время изучить переданные от Айсена Николаева документы и привести их в соответствие с реалиями.

«Можно предположить, что мэр Якутска в течение почти двух лет поверхностно и мало интересовалась проблемами строительной отрасли и градостроительства. Хотя при этом заявляла, что нынешние городские власти осуществляют «ежедневный режим снятия административных барьеров для застройщиков», - отмечает федеральное информационно-аналитическое агентство SM-News.

Напомним, на федеральном уровне власти планомерно снижают барьеры для строительных компаний. За последние семь лет Россия в рейтинге Всемирного банка об условиях ведения бизнеса «DoingBusiness» поднялась на 92 пункта и сейчас занимает 28 место. В первую очередь, как говорят эксперты, благодаря устранению избыточных, дублирующих или слишком длительных административных процедур в строительстве.

1 августа в России вступит в силу постановление премьер-министра Михаила Мишустина, которое переводит 30% обязательных требований к безопасности зданий, предусмотренных в ГОСТах и СНиПах, в разряд рекомендаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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