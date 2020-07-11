2020-07-11T15:46:26+03:00
Политика

"Все вели себя очень достойно": Пресс-секретерь Сергея Фургала рассказала, зачем вышла к участникам шествия в Хабаровске

Надежда Томченко на радио «КП» рассказала о поведении полицейских и протестующих во время митинга
Ксения АНУФРИЕВА
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"Все вели себя очень достойно": Пресс-секретерь Сергея Фургала рассказала, зачем вышла к участникам шествия в Хабаровске"Все вели себя очень достойно": Пресс-секретерь Сергея Фургала рассказала, зачем вышла к участникам шествия в ХабаровскеФото: Владимир ВОРСОБИН
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В эту субботу, 11 июля, жители Хабаровска вышли на митинг в поддержку арестованного и этапированного в Москву губернатора региона. Люди заполонили улицы, чтобы высказать протест против неуважения центром самой дальней окраины государства.

Одним из организаторов демонстрации пользователи интернета назвали пресс-секретаря Сергея Фургала Надежду Томченко и ее коллегу, но в эфире Радио «Комсомольская правда» официальный представитель главы края опровергла эти слухи.

- Данная информация скорее ложная, это неправда. Когда я узнала об этих слухах, то была ошарашена, ведь сегодня это может стать поводом для задержания меня и моего коллеги. Не знаю, кто мог бы организовать такой крупный митинг, по разным подсчетам там от 5 до 20 тысяч человек выходили на улицы.

Надежда Томченко отметила, что пресс-служба губернатора не ожидала такого количества протестующих и была крайне удивлена единению жителей города.

- С одной стороны, это воодушевляет и радует, но, с другой стороны, не дает никаких надежд на то, что ситуация каким-то образом поменяется, - сказала пресс-секретарь Сергея Фургала.

Она подчеркнула, что сотрудники правоохранительных органов в ходе митинга вели себя «очень достойно»: по информации Томченко, они никого не задерживали. Все это время представитель губернатора находилась в здании Белого дома, наблюдала за ситуацией из окна и несколько раз выходила к людям на крыльцо, чтобы попросить их разойтись. Агрессии со стороны правоохранителей или митингующих пресс-секретарь не заметила: на улицах разносились только возгласы и выкрики.

Напомним, что с места событий в Хабаровске информацию передавал собкор «Комсомольской правды» Владимир Ворсобин. Действие развернулась на улицах города примерно в 11:30 по местному времени: в один миг в городе засигналили тысячи машин, а толпа протестующих заполнила улицы, выкрикивая лозунги в поддержку задержанного губернатора.

Хабаровск огрызнулся маршем «Свободу Фургалу».На улицы города вылился несанкционированный митинг, от организации которого открестились все местные политикиВладимир ВОРСОБИН

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Митинг в поддержку арестованного и этапированного в столицу губернатора превратился в протест против неуважения центром самой дальней окраины страны. С места событий передает наш собкор Владимир Ворсобин [фото, видео] (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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