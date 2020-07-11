11 Июль 2020 2020-07-11T18:35:29+03:00

Пресс-секретарь Зеленского опровергла свою беременность от президента. Фото: кадр из видео на странице Юлии Мендель в Instagram iuliia_mendel

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Пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель прокомментировала слухи о своей беременности от главы государства. Соответствующие новости официальный представитель президента опровергла и назвала фейками, запись Юлия Мендель опубликовала на своей странице в Instagram 11 июля.

- Каждый фейк имеет свое имя. В средствах массовой информации была опубликована статья с именами топ-фейкотворцев этого года. Читайте и помните, что вы являетесь тем, что употребляете. Особенно, когда речь идет о потреблении информации, - заявила пресс-секретарь Зеленского и призвала жителей государства уважать другу друга и себя самих.

В упомянутой Мендель статье на канале «24» речь идет о том, что слухи о ее беременности от украинского президента являются недостоверной информацией и фейками.

iuliia_mendel Пресс-секретарь Зеленского опровергла свою беременность от президента

ИСТОЧНИК KP.RU