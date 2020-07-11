На китайском заводе прогремел мощный взрыв

11 Июль 2020 2020-07-11T19:04:24+03:00

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На китайском заводе в провинции Ляонин на северо-западе страны в субботу вечером произошел взрыв.

Сильная взрывная волна выбила стекла окон в близлежащих домах. Очевидцами было снято видео, на котором отчетливо виден столп яркого зеленого света. По версии местных СМИ в районе происшествия могут быть пострадавшие. На месте взрыва уже работают пожарные и бригада спасателей, сообщает газета "Бэйцзин жибао".

Напомним, что подобные происшествия случались в Китае и ранее. Так, в городе Тяньцзине в 2015 году на складе компании Ruihai Logistics прогремели несколько мощных взрывов. Они вызвали сильный пожар. Огонь охватил 20 тысяч квадратных метров. Пострадало 720 человек. Более 100 сотрудников компании стали жертвами происшествия.

Взрыв на заводе в провинции Ляонин на северо-западе Китая.

ИСТОЧНИК KP.RU