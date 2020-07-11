Орбиту МКС снизили перед запуском "Прогресса МС-15"

11 Июль 2020 2020-07-11T23:59:00+03:00

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Орбиту Международной космической станции изменили перед запуском "Прогресса МС-15". Ее высоту пришлось снизить почти на километр.

Сообщается, что высоту скорректировали специалисты Центра управления полетами ЦНИИмаш. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса.

- В воскресенье, 11 июля 2020 года, была выполнена коррекция орбиты Международной космической станции. После проведения корректирующего маневра средняя высота орбиты МКС уменьшилась на 900 метров , - сообщается на сайте госкорпорации.

Такая космическая операция была необходима для подготовки рабочей орбиты перед запусками и стыковкой грузового корабля "Прогресс МС-15" и пилотируемого корабля "Союз МС-17".

Изначально планировалось провести коррекцию 10 июля, тогда бы высота наоборот была увеличена почти на 500 метров. 3 июля специалисты провели внеплановую работу по изменению высоты орбиты МКС, чтобы уклониться от космического мусора. из-за этого расстояние, необходимое для стыковки, стало выше на 900 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU