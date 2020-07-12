2020-07-12T09:12:29+03:00
В мире

Китайские ученые хотят провести третью фазу испытаний вакцины от коронавируса в России, Бразилии и Саудовской Арваии

Компания CanSino хочет набрать 4000 добровольцев
Юлия САЛЬНИКОВА
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Эту вакцину проверили на небольшой группе добровольцев в маеЭту вакцину проверили на небольшой группе добровольцев в маеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Китайская компания CanSino ведет переговоры с тремя странами для проведения третьей фазы испытания вакцины от коронавируса. проверять экспериментальный препарат на добровольцах планируют в трех странах - России, Бразилии и Саудовской Аравии.

- Испытания третьей фазы, скорее всего, начнутся довольно скоро, планируется набрать 40000 участников для испытания,- сообщил Reuters Сучжоу Цю Донгсу, исполнительный директор и соучредитель CanSino, в восточном Китае.

Вакцину Ad5-nCov уже тестировали на добровольцах в мае. Китайские ученые первые в мире завершили этап проверки препарата на людях. Правда, это было только "пробное" исследование, небольшое число добровольцев примерно одного возраста. Следующим этапом должно стать массовое тестирование. Еще две китайских вакцины, разработанные Sinovac Biotech и подразделением Китайской национальной фармацевтической группы (Sinopharm), также уже одобрены для испытаний третьей фазы.

В России тоже завершен этап исследования вакцины на добровольцах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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