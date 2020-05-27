2020-05-27T15:38:32+03:00
В мире

После предварительных испытаний на людях китайскую вакцину назвали многообещающей

На первом этапе препарат ввели ста добровольцам
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Китайские ученые проведут более масштабное исследование на людяхКитайские ученые проведут более масштабное исследование на людяхФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Китайские ученые завершили первый этап тестирования новой вакцины от коронавируса на людях. Эта фаза предусматривала введение препарата ста добровольцам. Результаты исследования назвали "обнадеживающими".

Вакцина получила название Ad5-nCoV, ее разрабатывают в компании CanSino Biologics, которая первой в мире приступила к разработкам. Китайская вакцина в основе имеет другой вирус - аденовирус. С введением сыворотки, человек заражается болезнью, но в безопасной форме, при этом, в его крови вырабатываются антитела.

- Этот генетический материал содержит инструкции по изготовлению «остроконечного белка» на поверхности SARS-CoV-2. Идея состоит в том, что иммунная система человека будет создавать антитела против белка спайка,- сообщает Fox News.

В мире разрабатывают около 100 вакцин, но только восемь исследовательских групп уже приступили к тестированию на людях.

Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил президенту, что армейские ученые совместно с исследователями Центра Гамалеи разрабатывают вакцину от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Собянин: К проведению Парада Москва полностью готова
Путин попросил Собянина направить в регионы московские бригады врачей
Путин похвалил московские власти за работу по борьбе с коронавирусом
Собянин сообщил о переводе больниц на плановую помощь
Собянин рассказал о снятии запрета на прогулки в Москве
Собянин: более жесткие требования позволили достичь неплохих результатов
С 1 июня в Москве откроют магазины, химчистки и ремонтные мастерские
Собянин рассказал, сколько строек открылось в Москве с 12 мая
Во Франции запретили "лекарство Трампа" от коронавируса из-за сердечной токсичности
Алтайские производители увеличивают производство продуктов питания
Пиратские приложения будут блокироваться с 1 октября
После предварительных испытаний на людях китайскую вакцину назвали многообещающей
Каждый пятый молодой человек в мире потерял работу из-за пандемии коронавируса
Человек может заразить кошку коронавирусом, признал Роспотребнадзор
Совещание Путина и Собянина по ограничениям в Москве 27 мая 2020: прямая онлайн-трансляция
За полчаса сходит десять потов: Волонтеры рассказали о работе в «красных» зонах
Госдума приняла закон, расширяющий некоторые меры поддержки бизнеса и на самозанятых
Собянин доложит Путину о планах по снятию коронавирусных ограничений
Песков рассказал о возможности отмены ограничений в Москве к 24 июня
Кремль: День Парада Победы вероятно будет выходным
Правила профилактики коронавируса в России утвердил Роспотребнадзор
Российские театры с 1 июня планируют частично вернуться к работе
Когда в Москве разрешат прогулки: прогноз Роспотребнадзора
Решетников выступил за легализацию удаленного режима работы
В Совфеде предложили проверять на коронавирус и детей, и воспитателей перед поездкой в лагерь
Эксперт предсказал более автономную жизнь россиян после пандемии