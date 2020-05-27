После предварительных испытаний на людях китайскую вакцину назвали многообещающей

27 Май 2020 2020-05-27T15:38:32+03:00

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Китайские ученые завершили первый этап тестирования новой вакцины от коронавируса на людях. Эта фаза предусматривала введение препарата ста добровольцам. Результаты исследования назвали "обнадеживающими".

Вакцина получила название Ad5-nCoV, ее разрабатывают в компании CanSino Biologics, которая первой в мире приступила к разработкам. Китайская вакцина в основе имеет другой вирус - аденовирус. С введением сыворотки, человек заражается болезнью, но в безопасной форме, при этом, в его крови вырабатываются антитела.

- Этот генетический материал содержит инструкции по изготовлению «остроконечного белка» на поверхности SARS-CoV-2. Идея состоит в том, что иммунная система человека будет создавать антитела против белка спайка,- сообщает Fox News.

В мире разрабатывают около 100 вакцин, но только восемь исследовательских групп уже приступили к тестированию на людях.

Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил президенту, что армейские ученые совместно с исследователями Центра Гамалеи разрабатывают вакцину от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU