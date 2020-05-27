После предварительных испытаний на людях китайскую вакцину назвали многообещающей
Китайские ученые завершили первый этап тестирования новой вакцины от коронавируса на людях. Эта фаза предусматривала введение препарата ста добровольцам. Результаты исследования назвали "обнадеживающими".
Вакцина получила название Ad5-nCoV, ее разрабатывают в компании CanSino Biologics, которая первой в мире приступила к разработкам. Китайская вакцина в основе имеет другой вирус - аденовирус. С введением сыворотки, человек заражается болезнью, но в безопасной форме, при этом, в его крови вырабатываются антитела.
- Этот генетический материал содержит инструкции по изготовлению «остроконечного белка» на поверхности SARS-CoV-2. Идея состоит в том, что иммунная система человека будет создавать антитела против белка спайка,- сообщает Fox News.
В мире разрабатывают около 100 вакцин, но только восемь исследовательских групп уже приступили к тестированию на людях.
Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил президенту, что армейские ученые совместно с исследователями Центра Гамалеи разрабатывают вакцину от коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU