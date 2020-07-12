Камару Усман сохранил за собой чемпионский пояс, победив на UFC 251 Хорхе Масвидаля

12 Июль 2020 2020-07-12T08:59:29+03:00

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Главным боем турнира UFC 251, который прошел 12 июля в Абу-Даби, стала встреча Камару Усмана и опытного Хорхе Масвидаля. Они спорили за звание чемпиона в полусредней весовой категории Абсолютного бойцовского чемпионата.

Поединок продолжался все пять возможных раундов и все они прошли под полным контролем действующего чемпиона. Все три арбитра по итогам схватки отдали победу Усману. Счет судейских карточек был красноречив - дважды по 50:45 и еще один арбитр отдал победу Камару со счетом 49:46.

И после этой победы Камару Усман сравнялся с Хабибом Нурмагомедовым по серии побед в UFC. Оба спортсмена не проигрывали 12 последних встреч в октагоне.

Отметим, что перед боем произошла замена. За 6 дней до поедина Гилберт Бернс снялся из-за того, что у него диагностировали коронавирус. И именно Хорхе Масвидаль принял предложение от UFC заменить Бернса в главном бою очередного "номерного" турнира.

ИСТОЧНИК KP.RU