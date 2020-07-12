В Москве от коронавируса вылечились 465 пациентов за сутки

12 Июль 2020 2020-07-12T09:44:05+03:00

За время пандемии в столице болезнь победили больше 164 тысяч человек

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В Москве число выздоровевших от коронавируса на 12 июля достигло 164560 человек. За минувшие сутки из больниц выписались и сняты с учета в случае домашнего лечения 465 жителей.

Тем не менее Москве до сих пор является городом, где больше всего инфицированных - 228 678 случаев заражения.

В России разрабатывают 17 перспективных вакцин от коронавируса. Препарат, который создали ученые Центра Гамалеи, проверили на людях, этот этап исследований завершен в Сеченовском университете. Ранее ученые заявляли, что образующиеся в крови после введения препарата антитела способны нейтрализовать новый вирус.

- Препарат представляет из себя рекомбинантную аденовирусную вакцину, которая, по сути, является неживой и создана искусственно. Фактически, она не содержала в себе частей коронавируса, но принцип ее действия таков, что она должна вызывать иммунитет, иммунный ответ, схожий с иммунным ответом, который возникает на коронавирус,- сказал директор Института фармации и трансляционной медицины Сеченовского университета Вадим Тарасов, слова которого приведены на сайте Стопкоронавирус.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU