2020-07-12T09:44:05+03:00
Общество

В Москве от коронавируса вылечились 465 пациентов за сутки

За время пандемии в столице болезнь победили больше 164 тысяч человек
Юлия САЛЬНИКОВА
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Число выздоровевших в Москве приближается к числу зараженныхЧисло выздоровевших в Москве приближается к числу зараженныхФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Москве число выздоровевших от коронавируса на 12 июля достигло 164560 человек. За минувшие сутки из больниц выписались и сняты с учета в случае домашнего лечения 465 жителей.

Тем не менее Москве до сих пор является городом, где больше всего инфицированных - 228 678 случаев заражения.

В России разрабатывают 17 перспективных вакцин от коронавируса. Препарат, который создали ученые Центра Гамалеи, проверили на людях, этот этап исследований завершен в Сеченовском университете. Ранее ученые заявляли, что образующиеся в крови после введения препарата антитела способны нейтрализовать новый вирус.

- Препарат представляет из себя рекомбинантную аденовирусную вакцину, которая, по сути, является неживой и создана искусственно. Фактически, она не содержала в себе частей коронавируса, но принцип ее действия таков, что она должна вызывать иммунитет, иммунный ответ, схожий с иммунным ответом, который возникает на коронавирус,- сказал директор Института фармации и трансляционной медицины Сеченовского университета Вадим Тарасов, слова которого приведены на сайте Стопкоронавирус.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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