2020-07-12T12:29:51+03:00
В мире

Украинскую теннисистку американцы обвинили в расизме из-за фотосессии

Даяна Ястремская решила поддержать активистов black lives matter, но вышло наоборот
Юлия САЛЬНИКОВА
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Спортсменке пришлось извинятьсяСпортсменке пришлось извинятьсяФото: Instagram.com
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Теннисистка из Украины Даяна Ястремская неожиданно для себя угодила к эпицентр расистского скандала. Спортсменка в свободное от тренировок и соревнований время активно ведет страничку в Instagram, где публикует результаты своих фотосессий. На одну из съемок ее вдохновили протесты в США. Там граждане активно крушили магазины, банки, жгли машины и сносили памятники, требуя равного отношения к людям разных национальностей.

Даяна решила, что лучше всего выразить им свое почтение, раскрасив коричневым цветом половину лица. Стилисты воплотили идею, снимки теннисистка разместила в соцестях и понеслось:

- Почему никто не остановил ее? Была же целая фотосессия! - написал в Twitter Киран @opthiemist.

Девушку обвинили в создании карикатуры и унижении темнокожих. Она вынуждена была оправдываться:

- Меня предупреждали о негативных последствиях, - написала она. -Я не собиралась делать карикатуру, но хотела бы поделиться своими чувствами по поводу нынешней ситуации: мы все должны быть равны.

Она извинилась, сказав, что намерения были добрые, но фото все равно удалила.

Ее ответ вызвал еще больше возмущения в Сети, люди недоумевали, как она могла решиться на фотосессию, после того, как ее предупредили о последствиях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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