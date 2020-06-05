Протесты в США: Отмена комендантского часа в Вашингтоне и прощание с Джорджем Флойдом

Протестные акции, начавшиеся после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, продолжаются уже десятый день.

Однако в последние два дня накал страстей, как отмечают эксперты и очевидцы, начинает постепенно спадать. В минувшую среду и четверг полицейские фиксируют все меньше случаев грабежей. Заметно уменьшилось число задержанных. В связи с этим власти Лос-Анджелеса и Вашингтона пошли на отмену комендантского часа. Этому примеру последовали и власти калифорнийских городов Сан-Франциско и Сан-Хосе.

Правда, в Нью-Йорке беспорядки продолжают бушевать. Полиция арестовала сразу несколько десятков манифестантов в центре Манхэттена из-за нарушения комендантского часа. А в Буффало от работы были отстранены два полицейских. Во время разгона протестующих они повалили на землю 75-летнего пенсионера. Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Однако несмотря на наметившееся выравнивание ситуации, наблюдаются потери и со стороны манифестантов, и со стороны полиции. Как сообщил генпрокурор США Уильям Барр за время беспорядков в общей сложности пострадали 14 полицейских, 22 человека были доставлены в больницы.

Однако в последние два дня накал страстей, как отмечают эксперты и очевидцы, начинает постепенно спадатьФото: REUTERS

А тем временем, суд в штате Миннесота установил залог в 750 тысяч долларов для трех полицейских, обвиняемых в подстрекательстве к убийству Джорджа Флойда. Хотя адвокаты настаивали на снижении этой суммы из-за того, что двое из обвиняемых заступили на службу за несколько дней до трагического инцидента.

Для Дерека Чавена, который удерживал колено на шее Флойда, суд установил залог в 1 млн долларов.

4 июня в Миннеаполисе прошла поминальная служба в память о Джордже Флойде. На церемонии присутствовала семья погибшего, лидеры правозащитных организаций и активисты движения Black Lives Matter (Черные жизни имеют значение).

Протестные акции, начавшиеся после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, продолжаются уже десятый деньФото: REUTERS

- Папа изменил мир, - сказала Джанна, дочь Флойда, во время поминальной службы.

Особое внимание общественности привлекло выступление темнокожего активиста и баптистского священника Альфреда Шарптона. Он объявил, что в августе готовится организовать марш афроамериканцев на Вашингтон. Шествие будет приурочено к знаменитой акции Мартина Лютера Кинга за гражданские права и свободы, которая состоялась в 1963 году. Марш возглавят семьи афроамериканцев, погибших от рук полицейских.

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