В Сеуле церемонию прощания с погибшим мэром Пак Вон Суном проведут онлайн
Церемония прощания с погибшим мэром Сеула Пак Вон Суном пройдет в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщают в Yonhap News Agency со ссылкой на организаторов похорон, сторонников мэра из Демократической партии.
Тело погибшего до сих пор находится в морге, его доставят в мэрию в понедельник. Церемония должна начаться в 8.30 по местному времени. Присутствовать очно будут не больше 100 человек, основная часть - члены семьи Пак Вон Суна.
Чтобы жители города тоже могли попрощаться с градоначальником, запустят трансляцию на канале YouTube городского правительства и его радиостанции TBS.
- После прощания тело будет доставлено в крематорий Сеульского мемориального парка, а затем похоронено в его родном городе Чаннён,- сообщили организаторы похорон.
Чиновник пропал 9 июля. Неладное заподозрила его дочь, записка, которую оставил отец, напоминала завещание. Телефон мужчины оказался отключен. Его искали полицейские с собаками, к поиску подключили дроны. Нашли только ближе к полуночи на горе Багак, предварительной причиной смерти считается самоубийство.
ИСТОЧНИК KP.RU