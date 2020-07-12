Путин напомнил о необходимости встречи «ядерной пятерки»

12 Июль 2020 2020-07-12T16:27:58+03:00

Президент РФ считает, что членам Совета безопасности ОНН пора обсудить многие стратегически важные вопросы

Изменить размер текста: A A

Президент Владимир Путин отметил, что в международных делах накопилось много неопределенных моментов, которые требуют встречи пятерки постоянных членов Совета безопасности ОНН.

«Очень много накопилось в международных делах неопределенностей, которые требуют постоянного внимания ведущих стран мира, ядерных держав официальных. Такая встреча, на мой взгляд, своевременна, востребована и была бы полезной», - сказал президент в интервью телеканалу «Россия-1».

Встреча ядерных держав подразумевает присутствие России, Соединенных Штатов, Китая, Великобритании и Франции.

Напомним, что с предложением о встрече пятерки постоянных членов Совета безопасности ООН российский лидер выступил еще в июне 2020 года. По его мнению, необходимо обсудить вопросы укрепления глобальной и региональной безопасности, контроль стратегических вооружений, а также борьбу с терроризмом, экстремизмом и вопрос сохранения мира.

Инициативу Владимира Путина поддержали все участники совета, но дата саммита пока остается не согласованной.

ИСТОЧНИК KP.RU