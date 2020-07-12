Полиция Германии ищет мужчину, вооруженного луком, стрелами, пистолетом и ножом

12 Июль 2020 2020-07-12T18:43:39+03:00

Неизвестный «пока не установленным образом» угрожал полицейским и разоружил их, после чего скрылся в лесу

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В немецкой земле Баден-Вюртемберге правоохранительные органы начали крупную операцию по поиску подозрительного мужчины, вооруженного луком, стрелами, а также пистолетом и ножом. Об этом сообщили полицейские города Оффенбург.

Очевидцы сообщили правоохранителям о неизвестном мужчине, который одет в камуфляжный костюм, и вооружен луком и стрелами. Приехав на место вызова, полицейские установили, что он также вооружен ножом и пистолетом.

В управлении полиции сообщили, что, «пока не установленным образом», мужчина угрожал полицейским и разоружил их, после чего скрылся в лесу. В операции, которая проходит близ города Оппенау, уже задействован вертолет.

«Проводится крупная операция по поиску мужчины. Полиция предупреждает людей в округе Оппенау о подозреваемом и просит по возможности оставаться дома. Пока нельзя точно установить, находится ли вооруженный в особенном психологическом состоянии, и какая угроза от него исходит», - говорится в сообщении стражей порядка.

Как сообщают в полиции, подозреваемый - 31-летний гражданин Германии без постоянного места жительства. В прошлом имел проблемы с законом.

ИСТОЧНИК KP.RU