ВОЗ сообщает о рекордном числе заболевших коронавирусом за сутки

12 Июль 2020 2020-07-12T19:58:58+03:00

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В воскресенье, 12 июля во Всемирной организации здравоохранения сообщили о рекордном приросте новых заражённых коронавирусом. За сутки в мире выявили более 230 тысяч новых заболевших.

Отметим, что такой антирекорд был побит накануне. Так, ВОЗ сообщило о рекордном приросте 10 июля, когда в мире зарегистрировали более 228 тысяч новых заболевших, на следующий день.

По данным ВОЗ, за минувшие сутки в мире подтвердили 230 370 новых случая инфицирования COVID-19, а число умерших в результате заражения возросло на 5 285.

Таким образом, за все время пандемии в мире выявили уже 12 552 765 заболевших коронавирусной инфекцией, а число летальных исходов составляет 561 617.

Напомним, в России за минувшие сутки выявлено 6 615 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Как отмечал сайт kp.ru, в стране снижается суточный прирост зараженных, при этом все больше людей имеют симптомы. У новых заболевших нет никаких признаков (кашель, температура) у 22,5 процентов, а еще месяц назад бессимптомных было около 40 процентов от числа новых случаев заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU