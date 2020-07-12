2020-07-12T20:33:58+03:00
В мире

Итальянцы рассказали, каких туристов не хотят принимать летом

Большинство жителей Европы не хотят видеть у себя в стране туристов из США
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Итальянцы рассказали, каких туристов не хотят принимать летомИтальянцы рассказали, каких туристов не хотят принимать летомФото: REUTERS
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Больше половины жителей Италии этим летом не хотят видеть у себя в стране американских туристов.

Как передает TheLocal.it со ссылкой на опрос исследовательской компанией YouGov, об этом рассказали более 61 процент итальянцев. Путешественников из Китая у себя в стране не хотят видеть 57 процентов респондентов, а против британских туристов высказалось 44 процента прошенных.

По данным издания, аналогичные тенденции наблюдались во Дании, Германии, Франции, Испании, Норвегии и Финляндии, где специалисты опросили по тысяче человек. В каждой стране против американских туристов этим летом выступали 61-79 процентов жителей. Также многие (57-77 процентов) выступают против гостей из Китая.

При этом и сами американцы не сильно стремятся в Европу. Только 17 процентов жителей США сообщили, что готовы рассмотреть возможность проведения отпуска в Италии этим летом, примерно столько же заявили о желании поехать во Францию, Испанию или Германию.

Напомним, США несколько дней подряд устанавливают новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом. За минувшие сутки там выявили свыше 69 тысяч инфицированных. По оценкам Worldometers, на воскресенье, 12 июля, число заболевших в США превысила 3,35 миллиона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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